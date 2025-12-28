Новости

Власти РФ дали Иркутску деньги на завершение строительства самой большой школы

Правительство России выделило Иркутской области 134,7 млн рублей из резервного фонда на завершение строительства образовательного учреждения в областном центре. Речь о школе на улице Ярославского в микрорайоне Ново-Ленино, которая станет самой большой в регионе.

«С 2023 года на строительство этой школы в Иркутске из федерального бюджета было направлено более 1 млрд рублей. Сейчас строительная готовность объекта превышает 95%. Дополнительно выделенные средства позволят ввести здание в эксплуатацию до конца 2025 года. Открытие школы запланировано в начале 2026 года», – сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Возводимое здание рассчитано на 1550 школьников. Общая площадь образовательного комплекса составит 34,7 тыс. кв. м. Помимо учебных кабинетов в здании предусмотрены бассейн, пищеблок и столовая, медкабинет и библиотека, спортивный и актовый зал на 550 мест.

Педагогический коллектив уже сформирован. Также проработаны решения об открытии на базе учреждения профессиональных классов при участии ведущих вузов и крупных компаний региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
