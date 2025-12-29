Новости

Трамп объявил о достижении 95% успеха на переговорах с Зеленским

Дональд Трамп выразил удовлетворение результатами переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив достижение прогресса на уровне 95%. Президент США подчеркнул успешность прошедшей встречи, подчеркнув важность совместного продвижения вперед для завершения вооруженного конфликта, передаёт РБК.

Однако Трамп уточнил, что остается несколько сложных проблем, требующих дополнительного обсуждения. Среди ключевых моментов, вызывающих разногласия, значатся вопросы территориальной целостности региона Донбасс, остающегося под контролем украинских властей.

Стороны продолжают активно взаимодействовать, стремясь достичь полного согласия по всем пунктам мирного плана, разработанного украинской стороной. Трамп выразил надежду на поддержку предложений относительно гарантий безопасности, аналогичных положению статьи 5 Североатлантического альянса.

Помимо прочего, американский лидер планирует провести повторный телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, подтвердив готовность обеих сторон прийти к соглашению.

При этом Дональд Трамп перед официальными переговорами с Владимиром Зеленским опроверг наличие конкретных сроков для разрешения конфликта на Украине, сообщает газета "Ведомости". Американский лидер указал, что ни украинская сторона, ни руководство России не ограничены временными рамками для достижения дипломатического решения.

Согласно помощнику российского президента Юрию Ушакову, обсуждение миротворческого процесса стало одной из центральных тем в телефонном разговоре между Трампом и Владимиром Путиным накануне саммита. Белый дом подтверждает приверженность политико-дипломатическим усилиям для установления мира на Украине.


