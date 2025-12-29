Новости

Трамп: вопрос Донбасса пока не решён, но стороны близки к соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос контроля над Донбассом в рамках мирного урегулирования пока не решён, но стороны уже близки к соглашению. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп отметил, что этот вопрос остаётся одним из самых сложных, однако процесс движется в правильном направлении, передаёт РБК.

«Безусловно, это один из главных вопросов, и я думаю, мы приблизились к его решению… Он ещё не решён, но мы значительно приблизились к нему», — подчеркнул Трамп. Он добавил, что Россия настаивает на контроле над территорией, и в связи с этим существует спор, который предстоит урегулировать с помощью специалистов.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Донбасс и Новороссия перейдут под контроль России любым способом — военным или иным. «Либо мы вооружённым путём освободим эти территории, либо украинские войска покинут их и прекратят боевые действия», — говорил он.

В свою очередь, Зеленский отмечал, что украинские войска покинут Донбасс только при аналогичных действиях России. Он считает, что наиболее честным вариантом является сохранение текущей линии фронта, что требует меньше компромиссов с обеих сторон.

Во время прямой линии 19 декабря Владимир Путин заявил, что Москва готова завершить украинский конфликт мирным путём, при условии устранения его коренных причин. Вместе с тем, Путин подчеркнул отсутствие признаков желания украинской стороны разрешить конфликт таким образом.

Говоря о конкретных требованиях России для урегулирования, Путин напомнил июньские положения прошлого года, сформулированные Министерством иностранных дел РФ. Среди условий значатся вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание указанных регионов частью России, нейтрализация и демилитаризация Украины, её безъядерный статус, а также снятие антироссийских санкций.


