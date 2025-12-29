Россиян ожидают самые длинные зимние каникулы за последние 12 лет

В России стартовала самая короткая рабочая неделя текущего года, согласно производственному календарю. За ней последуют двенадцать дней новогодних праздников, ставших самыми длинными за последние двенадцать лет.

Последний рабочий день уходящего года выпадает на 30 декабря и не предполагает сокращения рабочего времени. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026 года. Первый рабочий день нового года назначен на 12 января.

Новогодняя пауза продлится дольше обычного — начиная с 2013 года россияне отдыхали не больше 10-11 дней подряд.