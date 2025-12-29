Новости

Ушаков призвал Киев без промедления принять решение по Донбассу

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для завершения боевых действий на Донбассе Киев должен «не мешкая» принять смелое и ответственное политическое решение, соответствующее работе, которую проводят Россия и США. Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передаёт РБК.

«Для окончательного прекращения боевых действий требуется от Киева именно такое решение, которое учитывает складывающуюся ситуацию на фронтах», — подчеркнул Ушаков, отметив, что украинскому режиму стоит принять его без промедления.

По мнению помощника Путина, Россия и США сходятся во взглядах на то, что предложенный украинцами и европейцами план временного прекращения огня лишь затягивает конфликт и может привести к возобновлению боевых действий.

Ушаков также отметил, что Путин и Трамп выразили взаимную заинтересованность в достижении долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Американский президент, по словам Ушакова, намерен учитывать это при ведении переговоров с Владимиром Зеленским.

Кроме того, Путин и Трамп договорились провести очередной телефонный разговор по итогам встречи, а также запланирован телефонный разговор президентов США и Украины с европейскими лидерами.


