Только 13% работников в Сибири рассчитывают в этом году на «13-ю зарплату»

Согласно исследованию hh.ru, лишь 13% работников в Сибирском федеральном округе ожидают, что их компания выплатит им «13-ю зарплату» или премию по итогам 2025 года. При этом каждый четвёртый сотрудник (25%) не может дать точный ответ, поскольку руководство их организаций ещё не приняло окончательного решения о премировании.

Большинство опрошенных, а именно 59%, заявили, что в их компаниях просто не существует подобной практики выплат. Только 8% респондентов уверены в ежегодных гарантированных премиях, а ещё 5% отметили, что выплаты носят избирательный характер и касаются лишь отдельных сотрудников или отделов.

«Результаты опроса подтверждают, что годовая премия как регулярный бонус остается скорее исключительной, чем массовой практикой на российском рынке труда», – говорит старший юрист hh.ru Светлана Шабронова.

Чаще всего гарантированную «13-ю зарплату» выплачивают в сфере добычи сырья (21%) и IT-секторе (16%). Реже всего такая практика встречается в розничной торговле, туристическом и гостиничном бизнесе, а также в автомобильной отрасли. С юридической точки зрения, как отмечают эксперты, понятие «13-я зарплата» в Трудовом кодексе отсутствует, и речь идет о стимулирующей выплате, условия которой должны быть закреплены во внутренних документах компании.