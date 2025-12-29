Чиновники в России больше не будут отчитываться о доходах: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Трамп заявил о приближении перемирия, Путин отменил ежегодные декларации о доходах, в России началась самая короткая в году неделя, а Иркутская область получит деньги от кабмина РФ на завершение строительства самой большой школы. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Перемирие близко

Президент США после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что договоренность по прекращению конфликта на Украине приближается. «Мы, вероятно, как никогда близки к достижению соглашения с обеими сторонами», – сказал Трамп, отметив, что конкретные договоренности могут быть достигнуты уже в течение нескольких недель. При этом одним из нерешенных остается вопрос территорий.

Отмена деклараций

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, которыми закреплен переход от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля. Чиновники будут предоставлять декларации только при возникновении конкретных оснований. Обязательное декларирование сохраняется при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности, а также еще в ряде случаев.

Самая короткая неделя

В России началась самая короткая рабочая неделя в году. Она продлится всего два дня – с 29 по 30 декабря включительно. Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней в 2025 году, 31 декабря будет нерабочим, а 1 января начнутся новогодние каникулы: они продолжатся по 11 января включительно.

Памятник на продажу

В Иркутске выставили на продажу здание на Урицкого, 6, построенное в конце ХIХ – начале ХХ века. Оно является объектом культурного наследия. Внутри объекта располагается магазин федерального арендатора. Стоимость здания равна 172,6 млн рублей – по данным продавца, эта сумма окупится через 10 лет. Кроме того, в цену лота включен земельный участок поблизости площадью 12 соток, который тоже получит новый собственник.

Деньги на школу

Правительство России выделило Иркутской области 134,7 млн рублей из резервного фонда на завершение строительства образовательного учреждения в областном центре. Речь о школе на улице Ярославского в микрорайоне Ново-Ленино, которая станет самой большой в регионе. Сейчас строительная готовность объекта превышает 95%. Дополнительно выделенные средства позволят ввести здание в эксплуатацию до конца 2025 года. Открытие школы запланировано на начало 2026 года.