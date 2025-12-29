«Байкал-Энергия» завершила год на первой строчке турнирной таблицы

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» поднялся на первое место в турнирной таблице по итогам двух заключительных матчей 2025 года против команды «Саяны-2» (Абакан).

Игры, состоявшиеся 25 и 26 декабря, завершились уверенными победами иркутской команды со счетами 10:4 и 12:1. Однако, эти результаты стали не только поводом для радости, но и важным рабочим сигналом.

Как отметил после игры главный тренер Дмитрий Завидовский: «Счет хороший, содержание плохое». Эта оценка четко отражает философию клуба, для которого каждая игра – шаг к долгосрочным целям. Именно поэтому победы на льду синхронизированы с системной работой, которая направлена на отработку логики действий как в атаке, так и в обороне.

Особые поздравления по итогам второго матча заслуживают два игрока, чьи успехи символизируют курс на поддержку спортивной мотивации и рост командного духа. Павел Перфильев забил свой дебютный гол за «Байкал-Энергию», а Евгений Легалин достиг личной вехи в 100 мячей за клуб и оформил пента-трик, доведя свой счет до 104 голов.

Заработав шесть очков за два матча, «Байкал-Энергия» возглавила турнирную таблицу, но впереди еще 12 игр, где команде потребуется максимальная концентрация и, как всегда, поддержка болельщиков.

Клуб благодарит почти две тысячи зрителей, посетивших два матча, и всех, кто поддерживал команду у экранов. Успех немыслим без преданных болельщиков, поэтому развитие отношений с ними – особая глава в стратегии.