Госдума обязала все УК и ресурсоснабжающие организации перейти на госмессенджер МАХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственные мессенджеры становятся обязательными для взаимодействия жилищных организаций с собственниками жилья. Все управляющие компании (УК) и поставщики коммунальных ресурсов теперь обязаны вести общение исключительно через государственный мессенджер МАХ, сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, общим собранием жильцов многоквартирного дома может быть принято решение о совместной реализации функций председателя совета многоквартирного дома (МКД). Помимо прочего, предусмотрена отмена обязательного квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний и внедрение независимой оценки их профессиональной компетенции.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев объяснил, почему выбор пал именно на МАХ. Как он утверждает, использование обычных популярных мессенджеров сопряжено с риском утраты персональных данных пользователей. Благодаря повышенной защите и строгой идентификации участников, использование МАХ позволит решить проблемы удалённого участия владельцев квартир в общих собраниях, повысив качество связи между жителями и коммунальщиками. Ответственность администраторов групповых чатов должна возрасти: сотрудники обязаны быстро и профессионально отвечать на обращения граждан.