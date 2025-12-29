Вместо ИНН в паспорте скоро появится новый индивидуальный номер

С начала 2026 года граждане России смогут добровольно заменить привычную отметку об индивидуальном налоговом номере (ИНН) в своем паспорте на новую — номер из Единого регистра населения (ЕРН), сообщает ТАСС.

Согласно документу, начиная с 1 января 2026 года, гражданин сможет выбрать поставить в своём удостоверении личности отметку о новом уникальном идентификаторе из ЕРН, заменив прежнюю графу об ИНН.

Правила постановки отметки были разработаны и утверждены Федеральной налоговой службой ещё осенью текущего года и начнут действовать одновременно с началом введения нового формата записей в паспорте.

Информационная система Единого регистра населения объединяет сведения обо всех россиянах и лицах, временно либо постоянно находящихся на территории России. За работу системы отвечает Федеральная налоговая служба.

Стоит отметить, что помимо добровольных отметок, в российском паспорте обязательно наличие штампов о месте проживания и статусе военнообязанного лица. Другие дополнительные пометки, включая сведения о семейном положении, детях, наличии заграничного паспорта, предыдущих документах и медицинской группе крови, могут вноситься исключительно по личной инициативе владельца документа.