Не время корпоративов. Российские регионы вводят ограничения на празднование Нового года

Многие российские регионы решили ограничить или отменить традиционные новогодние мероприятия в 2025 году. Причины связаны с проводимой специальной операцией и необходимостью обеспечить безопасность граждан. Некоторые губернаторы призвали население проявить уважение к участникам военных действий и сократить расходы на праздники, сообщает газета "Ведомости".

Что предлагают регионы?

- Отмена корпоративных вечеринок: Во многих регионах чиновники рекомендуют отказаться от массовых корпоративных торжеств, считая их несовместимыми с ситуацией в стране.

- Замена традиционных мероприятий: Многие регионы подчеркнули важность семейных традиций и предложили организовывать домашние праздники, концерты и игры.

- Защита детей: Несмотря на сокращение крупных общественных мероприятий, региональные власти стараются сохранить развлекательные программы для детей, включая елки и театральные представления.

- Безопасность превыше всего: Несколько регионов объявили полный запрет на использование пиротехнических изделий, мотивируя это соображениями безопасности.

Так, глава Тувы предложил жителям экономить средства, направляя их на поддержку военнослужащих, губернатор Саратовской области рекомендовал волонтерам помогать сбором гуманитарной помощи, руководители Бурятии и Башкирии обратились к госслужащим с просьбой избегать пышных торжеств, а глава Крыма посоветовал воздерживаться от громких празднований, напомнив о бойцах на передовой.

Большинство субъектов ограничивают лишь использование пиротехники.

Напомним, что Иркутск усиливает контроль над продажей алкоголя в праздничные дни. Так, с целью поддержания общественного порядка в ходе новогодних и рождественских мероприятий в Иркутске вводится временное ограничение на розничную торговлю алкоголем вблизи мест массовых гуляний. Городская администрация составила перечень из 21 точки, где планируется проведение праздничных событий, в зоне которых реализация спиртных напитков будет ограничена.