Заместитель главного инженера ИЭСК Юрий Терских удостоен звания «Почетный энергетик РФ»

Заместитель главного инженера по технологическому развитию Иркутской электросетевой компании Юрий Терских получил почетное звание «Почетный энергетик Российской Федерации». Награда стала признанием его многолетнего профессионального пути, начавшегося более трех десятилетий назад со старшего мастера в Куйтунском районе.

«Мой трудовой путь начат с азов, «с земли» – мастером в спецовке, с отверткой в руках и с монтерскими когтями для подъема опоры. Все основы профессии постигал самостоятельно, что и послужило толчком для развития – интересно было на каждом этапе», – говорит Юрий Терских.

Одним из ключевых проектов в его карьере стало участие в строительстве подстанции 500 кВ «Озерная» для электроснабжения Тайшетского алюминиевого завода. Также специалист активно участвовал в ликвидации последствий масштабного паводка 2019 года, когда были оперативно восстановлены сети для более чем 20 тысяч человек.

Награда «Почетный энергетик РФ» является ведомственной и вручается за значительные заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса страны. Юрий Терских отметил, что особенно гордится тем, что ему довелось реализовывать сложные и стратегически важные для всей энергосистемы Восточной Сибири проекты.