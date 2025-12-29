Покупательная способность материнского капитала за 10 лет упала в два раза

Исследование ученых ВНИИ труда показало значительное снижение покупательной способности материнского (семейного) капитала на рынке жилья за последнее десятилетие. Если в 2015 году на сертификат в среднем по России можно было приобрести 8,7 квадратных метра в новостройке, то к концу 2024 года этот показатель сократился более чем вдвое – до 3,6 квадратного метра. Об этом пишет газета «Известия».

На вторичном рынке падение оказалось менее значительным, но все равно заметным: за этот период площадь, которую можно купить на маткапитал, уменьшилась на 35% по сравнению с максимумом 2017 года. При этом размер самого сертификата с 2015 года был неоднократно увеличен.

«В 2025-м на маткапитал можно приобрести около 3,5–4 кв. м жилья», – отметила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Это связано с ростом средней стоимости квадратного метра в новостройках по стране, которая к концу года, по данным «Сбериндекса», достигла 180 тыс. рублей.

Согласно анализу, в последние годы материнский капитал, оставаясь основной мерой господдержки семей с детьми, чаще всего используется именно для улучшения жилищных условий. Однако его обесценивание в пересчете на реальную площадь жилья может влиять на эффективность этой демографической меры.