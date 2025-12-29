1000 волонтеров Эн+ помогли 130 социальным учреждениям по всей стране

В декабре завершилась ежегодная акция «Новогодний марафон», объединившая сотрудников компаний РУСАЛ и Эн+. За три недели около 1000 корпоративных волонтеров из 28 городов России оказали поддержку 130 социальным учреждениям, помогая им подготовиться к новогодним праздникам и создать праздничную атмосферу для подопечных.

Акция стала финальным событием года в рамках программы корпоративного волонтерства «Помогать просто». Волонтёры работали в 230 командах, взаимодействуя с детскими, социальными, кризисными и реабилитационными центрами, а также учреждениями, где помощь особенно востребована в преддверии Нового года.

В течение декабря участники марафона оформляли пространства, готовили праздничные декорации и подарки, разрабатывали сценарии мероприятий, проводили игры и устраивали спектакли. Отдельным направлением стали инициативы по запросам социальных служб – от адресной помощи до проведения городских добрых акций.

«Мы благодарны за возможность быть частью такого масштабного новогоднего события! Мы ежегодно участвуем в марафоне по ряду причин. Нам нравится взаимодействовать с нашими подопечными – детишками из противотуберкулёзного диспансера, мы видим, как они нас ждут и радуются встрече так же сильно, как и мы. А еще мы заряжаемся новогодним настроением, загадываем желания и верим в чудо!», – делится эмоциями Евгения Ягина, руководитель коллектива Культурного центра Богословского алюминиевого завода.

Все волонтеры получили памятные сувениры и волонтерские баллы, зафиксированные в их личных кабинетах на корпоративных порталах РУСАЛ и Эн+.

«Для наших сотрудников «Новогодний марафон» – это возможность завершить год с ощущением реальной пользы. В этом году около тысячи волонтеров помогли многим учреждениям, вложив в эту работу время, внимание и искреннее участие. Такие проекты формируют культуру осознанной помощи и долгосрочного взаимодействия с социальными партнерами», – подчеркнула исполнительный директор Центра социальных программ Елена Тарасова.

Марафон начался со встреч команд с кураторами и знакомства с подшефными учреждениями, а затем перерос в серию совместных дел, которые наполнили декабрь ожиданием праздника. Поддержку получили дети, семьи, взрослые и пожилые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Проект «Новогодний марафон» проводится с 2011 года. За это время его участниками стали более 24 тысяч волонтеров, реализовавших свыше 7500 благотворительных инициатив. Акция остается одной из ключевых добровольческих традиций РУСАЛа и Эн+, объединяя сотрудников вокруг идеи простых, но действительно меняющих жизнь поступков.