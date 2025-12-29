Хуснуллин объявил о сдаче 107 млн кв. м жилья в 2025 году

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что в течение 2025 года планируется ввести около 107 млн квадратных метров жилья, практически повторяя рекорд предыдущего года (107,4 млн). По мнению чиновника, этот показатель является серьезным достижением, учитывая высокие процентные ставки Центрального банка.

Помимо жилищного строительства, активно развивается ипотека с поддержкой государства. В 2025 году было выдано ипотечных кредитов на сумму 4,1 триллиона рублей, причем подавляющую долю составили кредиты с госучастием — порядка 3,3 триллионов рублей. Это обошлось бюджету примерно в 1,9 триллиона рублей.

Планируется, что в следующем, 2026 году объемы введенного жилья останутся на уровне не менее 103 млн квадратных метров. Однако конечный итог зависит от ключевых факторов: величины ключевой ставки Центробанка, общего объема выдачи ипотечных займов и числа стартовавших строительных проектов.

Хуснуллин подчеркнул, что регионы утвердили программы развития 2160 опорных городов и поселков, где живет большинство россиян. Благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уровень качества проживания в этих городах планируют повысить на треть к 2030 году и наполовину к 2036 году.

Ирек Файзуллин, возглавляющий Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, представил текущую картину отрасли. Сейчас строятся объекты общей жилой площади 121 миллион квадратных метров, что превышает показатели прошлого года на 6,6 миллиона квадратных метров. Только за первые 11 месяцев текущего года было возведено дополнительно 59,5 миллионов квадратных метров частных жилых домов.

Общая градостроительная емкость на начало декабря составляет внушительные 478,8 млн квадратных метров. В рамках национального проекта также разработана программа помощи регионам в проектах комплексного развития территорий (КРТ).

Также продолжается обновление жилого фонда. Уже проведено капитальное восстановление более 24 тысяч многоквартирных домов суммарной площадью 101 млн квадратных метров, включая замену более 11 тысяч лифтов.