Телеком-рынок в России в 2025 году рос быстрее, чем за последние 10 лет

По предварительной оценке агентства «ТМТ-Консалтинг», в 2025 году объем телекоммуникационного рынка в России увеличился на 7% в годовом выражении (г/г), достигнув 2,2 трлн руб. Для сравнения: в 2024-м и 2023-м показатель увеличился на 6% г/г и 5,1% г/г соответственно.Максимальный за последние десять лет рост обусловлен востребованностью телеком-услуг в России, а также высоким уровнем проникновения мобильной связи и интернета.

– Доля услуг мобильной связи в общем объеме сервисов телекома остается равной 63%, расширение этого сегмента стало одним их главных факторов роста телекоммуникационного рынка в целом, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – В денежном выражении рынок мобильной связи в 2024 году увеличился на 9,4%, что могло быть связано с развитием MVNO (телекоммуникационных услуг, предоставляемых организациями, не являющимися лицензированными операторами связи), востребованностью мобильных приложений и выгодными тарифами крупнейших операторов связи.

Также увеличению рынка способствовал рост проникновение услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения, составивший 8,3% в денежном выражении. Значительным спросом в России пользуются ОТТ-сервисы, прежде всего онлайн-кинотеатры. Этот рынок в России, по разным оценкам, за текущий год увеличился до 100 млрд руб., его доля на рынке практически такая же, как и услуг IPTV.

– Многие операторы связи предоставляют абонентам тарифы с выгодной подпиской на онлайн-кинотеатры, а некоторые операторы даже имеют в структуре собственные онлайн-видеосервисы, такие как KION от МТС. Мы согласны с прогнозом «ТМТ Консалтинг» о темпах роста российского телеком-рынка в 2026–2030 годах на 4–5% в год. По нашему мнению, драйвером роста этот сектор обеспечит все более тесная интеграция с ИТ-услугами от онлайн-кинотеатров и видеосервисов до облачного хранения данных и обеспечения компьютерной безопасности, – резюмирует Наталья Мильчакова.