Почему «Силу Сибири-2» могут построить досрочно?

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил в интервью, что газопровод в Китай «Сила Сибири-2» протяженностью 2600 км может быть построен раньше запланированного срока. Проектная мощность этой магистрали оценивается примерно в 50 млрд куб. м в год.

– По плану поставки газа по этому трубопроводу в Китай стартуют 2031 года. На этом фоне заявление г-на Миллера выглядит неожиданным, тем более что конкретные сроки окончания и даже начала строительства названы им не были. Энергетическая стратегия России предусматривает, что к 2050 году добыча газа будет увеличена на 38–60% к 2024 году, до 0,92–1,1 трлн куб. м., – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Эти планы основаны на ожидании высокого спроса на этот энергоноситель, а некоторые месторождения газа у конкурирующих с Россией Туркменистана и Узбекистана к этому времени могут быть исчерпаны. На днях вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что планы по выпуску СПГ в России в 2030 году в 100 млн тонн переносятся на несколько лет вперед из-за влияния санкций.

– С одной стороны, это сильно затрудняет работу проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ2», с другой — 17 поставок газа в Китай сигнализируют о наличии спроса. Возможно, что государство совместно с Газпромом делает ставку в течение ближайших пять лет как минимум на увеличение поставок более дешевого трубопроводного газа в КНР. В этом контексте ускоренное строительство «Силы Сибири-2» может быть вполне оправданным, – резюмирует Наталья Мильчакова.