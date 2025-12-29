Как снизить платёж по кредиту? Эксперты о рефинансировании

Что такое рефинансирование? Как оно работает? Действительно ли оно способно снизить финансовую нагрузку? Ответы на эти вопросы дали в Примсоцбанке.

В жизни заёмщика может наступить момент, когда выплаты по кредиту начинают ощутимо давить на бюджет. Назревает вопрос – возможно ли вообще уменьшить платёж по кредиту без ущерба для кредитной истории? Да, если грамотно подойти к рефинансированию – инструменту, способному заметно облегчить финансовую нагрузку. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» поможет разобраться, как оно работает.

Суть рефинансирования

Рефинансирование, или перекредитование, представляет собой получение нового кредита с целью погашения уже имеющегося. Ключевая особенность в том, что новый кредит обычно выдают на условиях выгоднее прежних: с более низкой процентной ставкой, увеличенным сроком выплат или возможностью объединить несколько кредитов в один. Основная цель такого шага — оптимизировать ежемесячные платежи и сократить общую сумму переплаты по кредиту.

Как это работает на практике

Представим заёмщика с двумя кредитами: один под 25 % годовых с ежемесячным платежом 20 000 рублей, второй — под 28 % с ежемесячным платежом 15 000 рублей. В сумме каждый месяц нужно отдавать 35 000 рублей, при этом высокие ставки заметно увеличивают переплату, а необходимость следить за двумя платежами усложняет управление финансами.

Заёмщик находит предложение по рефинансированию под 22 % годовых и решает объединить оба кредита в один. В результате ежемесячный платёж снижается до 30 000 рублей — на 5 000 рублей меньше, чем раньше. При этом общая процентная ставка становится ниже (22 % вместо 25–28 %), что ведёт к сокращению общей переплаты по кредиту.

Кроме финансовой выгоды, заёмщик получает удобство: теперь у него один кредитный договор, одна дата платежа и взаимодействие только с одним банком. Это упрощает финансовый учёт и снижает нагрузку на бюджет.

Пример рассчитан на основе стандартной формулы аннуитетных платежей, используемой в банковской практике. Для проверки точных расчётов можно воспользоваться кредитными калькуляторами на порталах финансовых маркетплейсов или официальных сайтах банков.

Когда имеет смысл задуматься о рефинансировании

Существует несколько ситуаций, в которых рефинансирование может стать по‑настоящему хорошим решением. Например:

если на рынке снизились процентные ставки по кредитам (данные об усреднённых ставках публикуются ежемесячно на сайте Банка России);

если ваше финансовое положение ухудшилось и ежемесячный платёж стал слишком обременительным;

если у вас несколько кредитов и их объединение в один упрощает выплаты и часто позволяет получить более низкую ставку;

если появились льготные программы рефинансирования для отдельных категорий граждан (условия таких программ обычно размещаются на сайтах профильных банков и государственных порталов, например, «Госуслуги»).

«Рефинансирование — это действительно рабочий инструмент, который способен облегчить финансовую нагрузку клиента. Однако стоит подчеркнуть, что это отнюдь не панацея, а инструмент, требующий взвешенного подхода. Перед принятием решения необходимо рассчитать полную стоимость нового кредита с учётом всех комиссий, оценить, насколько снизятся ежемесячный платёж и общая переплата, а также ознакомиться со всеми условиями, влияющими на процентную ставку, например, оформление страховки, — предупреждает Перевознов Марк Юрьевич, начальник Управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Рефинансирование особенно выгодно при разнице в ставках от 2–3 %. Даже если ставка снизится незначительно, сокращение срока кредита может существенно уменьшить переплату за него».

Где искать предложения

Информацию о программах рефинансирования можно найти:

на официальных сайтах банков в разделах, посвящённых кредитам (актуальные условия размещаются в соответствии с требованиями Банка России к раскрытию информации);

на финансовых маркетплейсах (агрегаторах кредитных предложений), аккредитованных Банком России;

на специализированных сайтах сравнения условий — независимых порталах с рейтингами кредитных продуктов (такие ресурсы обычно указывают источники данных — банки‑партнёры и официальные статистические отчёты).

Важно помнить: рефинансирование не избавляет от долгов, а помогает их оптимизировать. Прежде чем принимать решение, стоит внимательно просчитать все варианты и объективно оценить свои финансовые возможности.