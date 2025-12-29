Новости

Подрядные организации ИНК в 2025 году реализовали восемь социальных инициатив в Усть-Куте

Победители конкурса «Знак экологической культуры и социальной ответственности-2024» среди партнеров Иркутской нефтяной компании (ИНК) реализовали восемь социальных инициатив в 2025 году в Усть-Кутском районе.

В конкурсе принимали участие подрядные организации, оказывающие услуги на производственных объектах ИНК. Экспертная комиссия оценивала соблюдение природоохранного законодательства, отсутствие нарушений в отчетном периоде, уровень корпоративной социальной ответственности, а также участие организаций в отраслевых конкурсах, рейтингах и благотворительных программах. Согласно регламенту конкурса, организации-победители обязаны направить не менее 50% призового фонда на реализацию социальных или экологических проектов на территориях присутствия компании.

В рамках реализации призового фонда были профинансированы следующие направления: цикл дистанционных психологических консультаций для семей, воспитывающих детей с инвалидностью (партнер — общественная организация «Радуга»), закупка специализированного логопедического оборудования и повышение квалификации персонала Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, софинансирование Международного лесоклиматического форума «Экосистема Байкала – 2025» совместно с благотворительным фондом «Подари планете жизнь». В рамках соглашения о социально-экологическом партнерстве с администрацией Усть-Кутского района были выполнены инфраструктурные проекты: восстановление системы электроснабжения межпоселенческого культурно-досугового центра и капитальный ремонт жилого помещения ветерана Великой Отечественной войны. Также для МБОУ СОШ №9 г. Усть-Кута был приобретен интерактивный экологический стенд.

Конкурс направлен на устойчивое развитие территорий присутствия ИНК, тиражирование лучших практик в области экологического менеджмента и корпоративной социальной ответственности, дополнительную мотивацию подрядных организаций к соблюдению экологических стандартов и активную интеграцию бизнеса в решение социальных задач региона.


