3,5 млн россиян поставили цели в СберБанк Онлайн в 2025 году

Удобный сервис Сбера анализирует финансовое поведение и возможности человека, чтобы помочь ему как можно быстрее достичь поставленной цели, а также находит наиболее выгодные предложения, напрямую связанные с конкретной мечтой.

В 2025 году 3 млн клиентов Сбера воспользовались сервисом «Цели» в СберБанк Онлайн. Каждый третий сформировал пошаговый план достижения своей цели и начал ему следовать. Средняя сумма желаемых накоплений — 1,6 млн рублей.

Аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера изучили обезличенные данные о целях своих клиентов. Как показало исследование, чаще всего люди копят на путешествие, технику, автомобиль или чтобы создать финансовую подушку безопасности. Треть россиян откладывают деньги без определённой цели. Эксперты отмечают, что люди стараются создать эмоциональную связь со своей целью. Вот самые популярные названия: «на мечту», «моё будущее», «море», «свадьба», «выпускной». Из направлений желаемых путешествий пользователи сервиса «Цели» чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Китай и Турцию.

Самый распространённый срок достижения цели — 6–12 месяцев — указывают 36% россиян. Ещё 21% выбирают горизонт от 3 до 6 месяцев, а 19% ставят краткосрочные задачи на срок до одного месяца. Долгосрочные планы более чем на два года формируют лишь 4,9% пользователей.

«Сервис "Цели" в СберБанк Онлайн — это персональное пространство вокруг мечты. Он показывает прогресс движения к цели и анализирует финансовое поведение и возможности человека, чтобы предлагать ему релевантные рекомендации о том, как достичь цели быстрее. А ещё — находит наиболее выгодные предложения, напрямую связанные с конкретной мечтой. Например, специальные цены на отель для предстоящего путешествия или скидку на нужную модель авто. В пространстве целей можно создать чек-лист с важными делами, чтобы ничего не забыть и держать всё под контролем. Мы стремимся создать новый опыт персонального финансового менеджмента, чтобы деньги перестали быть для человека источником напряжения и неопределённости, а стали главным помощником в формировании будущего, которое он сам выбирает», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.