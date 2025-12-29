2025 со Сбером: год возможностей для молодёжи

2025 год стал для Сбера годом активной работы с молодой аудиторией 14–24 лет. Банк запустил новые сервисы и продукты для школьников, абитуриентов и студентов — чтобы выбирать будущее, учиться, управлять деньгами и отдыхать было проще и удобнее.

Первый шаг к профессии мечты: выбор вуза

Один из самых сложных вопросов для подростка — кем стать и куда идти учиться. Чтобы сделать правильный выбор было проще, в телеграм-боте ГигаЧат появился умный помощник. В мини-приложении «Подобрать университет» работают два сервиса. «Калькулятор вузов» подбирает варианты из более чем 700 учебных заведений на основе баллов ЕГЭ и предпочтений. Им уже воспользовались свыше 113 тыс. абитуриентов. А тем, кто ещё ищет себя, помогает AI-профориентолог — он подсказывает направления и профессии, опираясь на школьные успехи и интересы.

Обучение по цене чашки кофе — образовательный кредит с господдержкой

Когда вуз или ссуз выбран, встаёт вопрос об оплате обучения. В Сбере можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой — так и поступили в этом году более 128 тыс. абитуриентов, чтобы получить образование мечты. Это на 35% больше ребят, чем в 2024. Кроме того, 10 студентов стали победителями акции и до 30 сентября 2026 года будут получать по 10 тыс. бонусов Спасибо ежемесячно — всего более 1,2 млн бонусов. Для этого им достаточно вовремя вносить платежи и не погашать кредит досрочно.

Выплаты по кредиту во время обучения сопоставимы со стоимостью чашки кофе, а оформить его легко в приложении СберБанк Онлайн.

Стильный дизайн и выгодные условия: молодёжная СберКарта

Для повседневных трат у старших школьников и студентов появилась возможность оформить молодёжную СберКарту — бесплатную навсегда. В 2025 году она меняла дизайн несколько раз, вышло несколько серий: от карт с пейзажами в стиле аниме до коллекции с оформлением от пяти современных художников: Жени Желвакова, Кирилла Бурыгина, Миши Most, Вовы Nootk и Антона Gudim. Так карта стала не только финансовым инструментом, но и модным аксессуаром, который к тому же приносит кешбэк бонусами Спасибо.

Финансовая база: первые накопления

В 2025 году Сбер запустил сберегательные продукты для подростков. Их тоже можно открыть прямо в СберБанк Онлайн, быстро и без визита в офис.

СберВклад «Молодёжный» позволяет получать доход и подходит для накоплений на конкретную цель.

позволяет получать доход и подходит для накоплений на конкретную цель. Вклад «Накопилка» открывается на месяц с пролонгацией по актуальным условиям и разрушает стереотип, что деньги на вкладе нельзя снять, не потеряв проценты. Это можно делать когда угодно — главное, чтобы на счету оставался хотя бы один рубль.

С их помощью подростки могут получить первый опыт осознанного управления деньгами. Доходность по всем продуктам можно повысить, выполнив условия по тратам и подключив подписку СберПрайм.

Новые пространства — для учёбы и реальных проектов

Учёба — это не только лекции. В 2025 году Сбер открыл современные коворкинги в ведущих вузах страны. Флагманский «Гига Клуб» площадью свыше 600 м2 появился в Президентской академии, затем — пространства в НИУ ВШЭ, ДВФУ и ИТМО, который превзошёл «Гига Клуб» по размерам и наполнению. А для тех, кто хотел применить знания на практике, летом прошёл «Продуктовый марафон» — оплачиваемая стажировка для старшеклассников. Полтора месяца участники работали над реальными задачами и предлагали идеи для молодёжных сервисов Сбера. Часть из них уже взяли в работу.

Стратегия благополучия: со Сбером инвесторами стали более 130 тыс. подростков

К концу 2025 года более 130 тыс. подростков 14–17 лет открыли брокерские счета в СберИнвестициях. В пятерку регионов по числу подростков-инвесторов входят Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Красноярский край. Из инструментов они чаще всего выбирают акции (60% нетто-покупок). Интересно, что в отличие от взрослых они продолжают активно инвестировать в фонды денежного рынка. В 99% случаев инициатива открыть счёт исходит от самих подростков, а не от их родителей. Подростки совершают сделки в СберИнвестициях самостоятельно, при этом существует ограничение по типу активов (без высокорискованных).

Навыки для создания капитала: чемпионат по инвестициям

В 2025 году прошёл молодёжный турнир ИнвестЧемп для инвесторов 16–25 лет. В нём участвовали более 11 тыс. ребят из 435 вузов. Молодые инвесторы соревновались как друг с другом, так и в составе команд вузов: чем выше была средняя доходность участников, тем выше оказывался рейтинг вуза. Лидерами стали Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет и Новгородский государственный университет. В топ вузов по числу участников вошли НИУ ВШЭ, МГУ и Тульский государственный университет. Победитель в личном зачёте — 24-летний инвестор из Ростовской области — достиг доходности 38,4% за время чемпионата и получил 1 млн бонусов Спасибо.

Киберспорт как часть студенческой жизни

Сбер вместе с Федерацией компьютерного спорта провёл серию студенческих турниров: Всероссийскую и Национальную киберспортивные лиги, а также Открытые студенческие игры. При поддержке банка игроки, которые внесли наибольший вклад в победу своих команд, получили награды в специальных номинациях. В соревнованиях участвовали команды из России и других стран — от Казахстана и Монголии до Аргентины и Эквадора.

Учёба, отдых и впечатления

Со Сбером в 2025 году было интересно не только учиться. В День студента прошёл большой праздник с музыкой, квестами и подарками в «Лужниках». Летом и осенью шесть городов приняли яркий фестиваль уличной культуры СберСпот , где соединились спорт, стрит-арт, выступления артистов и образовательные активности. А университетские фестивали в НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МИРЭА собрали более 9 тыс. участников.

Сбер продолжает выстраивать диалог с новым поколением и создаёт среду, где путь от выбора профессии до первых финансовых решений становится понятным, удобным и живым.