Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения

Банк Уралсиб запустил бесплатный сервис, который помогает работать бизнесу на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Сервис реализован на базе АУСН-Интегратора от Rocket Science.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) – это специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Ставки налогообложения – 8% с полученных доходов, либо 20% с разницы между доходами и расходами.

Преимущества АУСН:

  • автоматический расчет налогов налоговым органом;
  • упрощение отчетности;
  • не нужно платить страховые взносы;
  • не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения форматов документов.

На упрощенную систему налогообложения может перейти бизнес, зарегистрированный в регионе, где применяется эта система, с численностью работников не более 5 человек, стоимостью основных средств не более 150 млн рублей и годовым доходом не более 60 млн рублей.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса.

Подробную информацию о сервисе АУСН для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxw3wjCD

/ Сибирское Информационное Агентство /
