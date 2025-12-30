Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 декабря: 11 157,0303 руб/1 г золота и 179,7300/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 157,0303 руб.
- 1 грамм серебра - 179,7300 руб.
- 1 грамм платины - 5 497,8398 руб.
- 1 грамм палладия - 4 574,0601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3997 р. (0,32%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,5300 р. (3,17%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,4398 р. (0,32%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,5201 р. (0,32%).