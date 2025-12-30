Льготные страховые взносы сохранят для промышленности и АПК

Правительство утвердило перечень отраслей, для которых для малого и среднего бизнеса сохраняется пониженный тариф страховых взносов в 15%, а для обрабатывающих производств в 7,6%.

В список вошли агросектор, пищевая промышленность, рыболовство, легкая промышленность, радиоэлектроника, фармацевтика, а также наука, образование, культура, туризм и некоммерческий сектор. Мера действует с 2020 года и теперь закреплена как долгосрочный инструмент поддержки экономики.

Экономический смысл решения связан с высокой долей зарплат в себестоимости именно в этих секторах.

По данным Росстата, в обрабатывающей промышленности фонд оплаты труда формирует до 30–40% издержек, в агросекторе и пищевой промышленности около 25–30%. Снижение нагрузки по взносам напрямую поддерживает рентабельность и снижает давление на цены, что особенно важно на фоне замедления внутреннего спроса и ограниченного доступа к кредитам.

«Для бизнеса это означает сохранение маржи и стимул к легализации занятости. Для бюджета эффект более нейтральный, так как выпадающие доходы частично компенсируются ростом оборота и налоговой базы. Минфин ранее отмечал, что продление льготных тарифов позволяет стабилизировать занятость в МСП без резкого увеличения прямых субсидий», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В среднесрочной перспективе мера поддержит компании с высокой трудоемкостью и ориентацией на внутренний рынок.

Среди публичных бенефициаров можно выделить РусАгро и Черкизово в агропроме, а также фармацевтические компании Промомед, Озон Фармацевтика и Фармсинтез. В сегменте радиоэлектроники выигрыш получают Астра и Positive Technologies через цепочку подрядчиков МСП. Это создает умеренно позитивный фон для их финансовых результатов и акций на горизонте инвестирования в 6–12 месяцев.