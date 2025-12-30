Активное кредитование бизнеса мешает снижению ключевой ставки

Корпоративное кредитование в четвертом квартале 2025 года продолжило расти высокими темпами и оказалось выше динамики первого полугодия. Рост носил широкий характер и затронул компании из разных отраслей, что указывает не на разовые сделки, а на устойчивый спрос бизнеса на заемные средства.

По оценкам регулятора, по итогам года прирост требований банков к организациям может превысить верхнюю границу октябрьского прогноза в 10–13%, тогда как кредитование населения складывается ближе к нижней границе диапазона в 1–4%.

«Такая конфигурация говорит, что компании продолжают активно финансировать оборотный капитал и инвестиционные программы даже при сохраняющейся высокой стоимости заемных денег. На фоне бюджетного импульса и значительных корпоративных расходов кредит остается для бизнеса одним из ключевых источников ликвидности», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Это поддерживает экономическую активность, но одновременно создает для денежно-кредитной политики Центрального Банка России дополнительное проинфляционное давление, особенно в сегменте корпоративных цен и издержек.

«Вероятно, именно этот фактор стал одной из причин, по которым Банк России в декабре 2025 года не пошел на более широкий шаг снижения ключевой ставки. Быстрый рост корпоративного кредита ограничивает пространство для агрессивного смягчения монетарной политики ЦБ, так как риски вторичного разгона инфляции сохраняются», – считает эксперт.

В этой логике регулятор, продолжает Владимир Чернов, будет действовать осторожно и в начале 2026 года. С учетом повышения НДС с начала следующего года с 20% до 22% и его краткосрочного влияния на инфляцию базовым сценарием остается пауза в снижении ставки на первом заседании 2026 года в середине февраля. Эффект на инфляцию от повышения НДС по прогнозу регулятора будет разовым и в дальнейшем будет сглажен, то есть его ожидать стоит как раз в первые 1-2 месяца следующего года.

По мнению экспертов Freedom Finance Global, продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России более вероятно лишь на втором заседании 2026 года 20 марта, при условии замедления кредитной активности и стабилизации инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В среднем по 2026 году мы ждем ключевую ставку около 14,5–15,0% с движением к 13–14% к концу года при базовом сценарии.