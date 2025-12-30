Рынки ждут новогоднего сюрприза в геополитике

Торги 29 декабря на российских фондовых площадках проходили на положительной территории. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 1,05%, а долларовый РТС поднялся на 1,36%.

«Воскресный телефонный звонок президента США Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину и заявления американского лидера о том, что стороны украинского конфликта близки к соглашению «как никогда раньше» воодушевило инвесторов на покупки российских акций», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста благодаря усилению спроса на акции компаний средней капитализации вновь вышел Фармсинтез (+6,7%). В аутсайдерах из-за не слишком оптимистичных прогнозов по отрасли и планов компании на 2026 год оказалась Алроса (-3%).

Пара CNY/RUB на Мосбирже выросла на 0,11 руб., до 11,18. На внебиржевых торгах пара USD/RUB укрепилась на 0,76 руб., до 78,31, пара EUR/RUB поднялась на 0,63 руб., до 91,91. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 77–79, 90–92 и 11 –11,4 соответственно.

Прогноз Freedom Finance Global для индекса Мосбиржи на торги 30 декабря: диапазон 2700–2800 пунктов.