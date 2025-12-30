Сколько раз ЦБ РФ снизит ключевую ставку в 2026 году и возможны ли паузы?

Снижение ключевой ставки в 2026 году может быть поставлено Банком России на паузу. Об этом говорилось в опубликованном на сайте регулятора резюме обсуждения решения по ключевой ставке на заседании совета директоров 19 декабря. В документе говорится, что на прогнозном горизонте 2026 года преобладают проинфляционные риски.

«Из этого следует, что денежно-кредитные условия в 2026 году должны будут по-прежнему оставаться жесткими, пока проинфляционные риски не будут представлять большой угрозы в виде возможного драйвера возобновления роста инфляции. Напомним, что по итогам 2025 года правительство РФ и Банк России ожидают понижения годовой инфляции до 6%, то есть до нижней границы официального прогноза ЦБ РФ, в связи с тем, что ключевая ставка в 16% годовых даже после серии снижений в 2025 году осталась достаточно жёсткой, чтобы сдерживать рост инфляции. В то же время нельзя исключать, что ЦБ РФ возьмет паузу в смягчении ДКП прямо на первом в 2026 году февральском заседании совета директоров из-за эффекта повышения НДС на потребительские цены», – Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Эксперты Freedom Finance Global предполагают, что в 2026 году пауза в снижении ключевой ставки может продолжиться вплоть до апреля, пока инфляция не начнет замедляться после связанного с повышением НДС скачка вверх. По крайней мере, такой опыт у России уже был в 2019 году, когда в 1 квартале потребительские цены начали расти, но зато в последующие три квартала уверенно понижались, и к концу года инфляция опустилась всего до 3%.

В следующем году аналитики прогнозируют годовую инфляцию потребительских цен на уровне 4,5-5,5%, то есть чуть выше, чем ожидает ЦБ РФ, и согласны с необходимостью немного притормозить снижение ставки в начале года, если повышение НДС окажет значительное влияние на рост инфляции (по нашему прогнозу, оно будет способно временно добавить к инфляции примерно 1 процентный пункт).

«Исходя из того, что регулятор заявлял о продолжении цикла снижений «ключа» в течение почти всего 2026 года, если не считать временных пауз, мы предполагаем, что в следующем году ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена шесть раз. Мы ожидаем, что к концу 2026 года ставка Банка России реально может упасть до 11-12% годовых, если инфляция понизится до цели в 4-5% в год или до уровня, близкого к прогнозу регулятора», – заключает Наталья Мильчакова.