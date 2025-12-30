Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина 91 дроном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотного летательного аппарата дальнего действия. Все дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны, пострадавших и значительного ущерба нет, говорится в заявлении МИДа, передаёт РБК.

Резиденция «Ужин» (или «Долгие Бороды») расположена в Новгородской области и предназначена для отдыха высших государственных чиновников. Её посещали как первый президент Борис Ельцин, так и Владимир Путин. В начале 2000-х Путин проводил там совещания с руководителями регионов.

Лавров отметил, что действия Украины не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения уже определены. При этом Россия не планирует выходить из переговоров о мирном урегулировании конфликта, несмотря на инцидент.

В заявлении Лаврова подчёркивается, что атака была совершена на фоне интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского кризиса. Россия считает действия Киева проявлением государственного терроризма и заявляет о пересмотре своей переговорной позиции.

Ранее Россия неоднократно обвиняла Украину и страны Европы в попытках сорвать мирные переговоры. Президент Путин подчеркнул, что отвод украинских войск с оккупированных территорий является ключевым условием прекращения боевых действий. В противном случае Россия намерена добиться этого силой.

Во время прямой линии 19 декабря Владимир Путин заявил, что Москва готова завершить украинский конфликт мирным путём, при условии устранения его коренных причин. Вместе с тем, Путин подчеркнул отсутствие признаков желания украинской стороны разрешить конфликт таким образом.

Говоря о конкретных требованиях России для урегулирования, Путин напомнил июньские положения прошлого года, сформулированные Министерством иностранных дел РФ. Среди условий значатся вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание указанных регионов частью России, нейтрализация и демилитаризация Украины, её безъядерный статус, а также снятие антироссийских санкций.