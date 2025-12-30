Трамп назвал атаку на резиденцию Путина «очень плохой»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку атаки Украины на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, назвав такие действия «очень плохими». По словам Трампа, он узнал об инциденте от самого Путина и считает, что «сейчас неподходящее время для всего этого», передаёт РБК.

В то же время американский лидер подтвердил, что об атаке ему сообщил президент Владимир Путин. «Да, мне это не нравится. Это нехорошо. Я услышал об этом сегодня утром. Знаете, кто рассказал мне об этом? Президент Путин рассказал мне об этом», — указал президент США.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла атаку на резиденцию Путина с использованием 91 беспилотника, все они были уничтожены средствами ПВО, пострадавших и повреждений нет. Резиденция «Ужин» (или «Долгие Бороды») расположена в Новгородской области.

Лавров также заявил, что Россия ответит на действия Киева, цели и время ответных ударов уже определены. При этом Москва не планирует выходить из переговоров с США о мирном урегулировании, однако пересмотрит свою позицию.

Украинская сторона отвергла обвинения в причастности к атаке.

Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что попытка атаки вызвала шок у Трампа и может повлиять на американский подход к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.