Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, темой которого стало нападение украинских беспилотников на официальную резиденцию российского руководства в Новгородской области. Российские власти выразили озабоченность данным происшествием, отметив, что оно серьезно скажется на дальнейшем взаимодействии Москвы и Вашингтона по вопросам украинского кризиса, передаёт газета "Ведомости".

Помощник президента России Юрий Ушаков подробно изложил содержание разговора, подчеркнув, что атака была осуществлена практически одновременно с заявлением американской администрации о завершении успешных переговоров с Украиной. По мнению российской стороны, такая ситуация ставит под сомнение перспективы реализации ранее согласованных мер по стабилизации обстановки на востоке Украины.

«С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа. Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», – пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа.

Эта атака повлияет на американские подходы в контексте работы с президентом Украины Владимиром Зеленским, «которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tamahawk», рассказал Ушаков.

Трамп выразил глубокое разочарование произошедшим событием, заявив, что не ожидал подобного развития ситуации. Вместе с тем он указал на необходимость продолжения конструктивного взаимодействия сторон для поиска выхода из сложившейся ситуации. Тем не менее, Путин предупредил, что теперь Россия вынуждена пересмотреть ряд предыдущих договоренностей, поскольку инцидент демонстрирует неспособность официального Киева соблюдать установленные обязательства.

По итогам беседы президенты договорились продолжать консультации, однако новые условия сотрудничества пока остаются неопределенными. Политологи считают, что этот эпизод станет важным фактором влияния на будущие переговоры по Донбассу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина предприняла атаку на резиденцию Путина с использованием 91 беспилотника, все они были уничтожены средствами ПВО, пострадавших и повреждений нет. Резиденция «Ужин» (или «Долгие Бороды») расположена в Новгородской области.