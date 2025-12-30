В Шелехове торжественно открыли главную городскую елку

В пятницу на площади Дворца культуры «Металлург» состоялось официальное открытие главной новогодней елки Шелехова. Мероприятие, организованное при поддержке Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ, собрало около 300 горожан.
Центром праздника стал масштабный ледяной городок, созданный силами самих работников ИркАЗа. В ледяном городке разместились фигуры лошади с санями — символ наступающего 2026 года, лабиринт, русская печка-горка, а также подкова. Кроме того, завод установил на площади новую световую фигуру. Создавать праздничное настроение в городах ответственности – добрая традиция, заложенная 10 лет назад основателем компании Олегом Дерипаска.
«Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы жители Шелехова могли встретить праздники и ощутить особую атмосферу Нового года», — подчеркнул директор Иркутского алюминиевого завода Артем Фоминых.
Праздничную программу для гостей подготовил культурно-досуговый центр «Очаг». Вечер завершился праздничным салютом.
«Атмосфера была потрясающая, дети были в восторге от ледяного городка. Салют стал настоящим украшением вечера!» — поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия, жительница Шелехова Мария Конькова.
Организаторы напоминают, что праздничные мероприятия продолжатся. Уже 11 января 2026 года в 13:00 на площади ДК «Металлург» состоится семейный праздник «Новый год с РУСАЛом: Волшебство русских традиций». Гостей ждут активности, конкурсы и сувениры.