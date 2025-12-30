Новости

В Шелехове торжественно открыли главную городскую елку

В пятницу на площади Дворца культуры «Металлург» состоялось официальное открытие главной новогодней елки Шелехова. Мероприятие, организованное при поддержке Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ, собрало около 300 горожан.

Фото: Евгений Козырев

Центром праздника стал масштабный ледяной городок, созданный силами самих работников ИркАЗа. В ледяном городке разместились фигуры лошади с санями — символ наступающего 2026 года, лабиринт, русская печка-горка, а также подкова. Кроме того, завод установил на площади новую световую фигуру. Создавать праздничное настроение в городах ответственности – добрая традиция, заложенная 10 лет назад основателем компании Олегом Дерипаска.

«Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы жители Шелехова могли встретить праздники и ощутить особую атмосферу Нового года», —  подчеркнул директор Иркутского алюминиевого завода Артем Фоминых.

Фото: Евгений Козырев

Праздничную программу для гостей подготовил культурно-досуговый центр «Очаг». Вечер завершился праздничным салютом.

«Атмосфера была потрясающая, дети были в восторге от ледяного городка. Салют стал настоящим украшением вечера!» — поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия, жительница Шелехова Мария Конькова.

Фото: Евгений Козырев

Организаторы напоминают, что праздничные мероприятия продолжатся. Уже 11 января 2026 года в 13:00 на площади ДК «Металлург» состоится семейный праздник «Новый год с РУСАЛом: Волшебство русских традиций». Гостей ждут активности, конкурсы и сувениры.


