«Шоколадница» в этом году закрыла более 10% своих заведений в Москве

«Шоколадница» в течение 2025 года сократила своё присутствие в Москве, закрыв 18 кафе из общей численности московских точек. Согласно исследованиям консалтинговой фирмы Commonwealth Partnership (CMWP), эта цифра составляет примерно 12% столичных заведений сети. Всего в столице сейчас насчитывается 153 кофейни «Шоколадницы», тогда как ещё недавно сеть имела значительно большее число объектов. Несмотря на сокращение количества точек, специалисты отмечают активность открытия новых заведений вне столицы, но конкретных цифр по регионам сеть не раскрывает, сообщает газета "Ведомости".

Эксперт франчайзинга Anna Roždestvenskaya подчеркивает динамику закрытия кофеен, поясняя, что некогда крупная сеть, достигавшая пика в количестве до 420 заведений по всей России и странам СНГ, теперь существенно уменьшилась. Хотя слухи о возможном полном закрытии сети в следующем году циркулируют среди отраслевых Telegram-каналов, сама Roždestvenskaya уверена, что полное исчезновение бренда маловероятно. Аналогичного мнения придерживается владелец One Price Coffee Сергей Румянцев, полагая, что сокращение числа заведений продолжится, но полного ухода с рынка ожидать не стоит.

О том, что рестораны в России начали массово закрываться, сообщал «Коммерсант». В Москве, например, в этом году прекратили работу шесть заведений на знаменитых Патриарших прудах. Не обошла стороной эта тенденция и Иркутск, где с рынка уходят знаковые представители индустрии. В 2024 году закрылся Design bar, а в августе 2025 года о закрытии объявил «33 вино и тапас».

Эксперты выделяют три ключевых фактора, влияющих на ситуацию в ресторанной сфере:

1. Снижение потребительского спроса: Изменение привычек потребителей связано с падением доходов населения и уменьшением готовности тратить деньги на посещение ресторанов. Оценки профессионального сообщества показывают, что поток клиентов снизился примерно на 20%.



2. Рост издержек заведений: Увеличение стоимости продуктов питания, повышение зарплат сотрудников, налоговые изменения и прочие расходы негативно сказываются на рентабельности предприятий общественного питания. Например, в результате недавних поправок в налоговом законодательстве арендные ставки выросли на 20%, увеличив нагрузку на владельцев ресторанов.

3. Дефицит квалифицированных кадров: Нехватка опытных работников усложняет управление ресторанами и снижает качество обслуживания, что дополнительно способствует снижению привлекательности заведений.



Таким образом, согласно оценкам профессионалов, ресторанная отрасль находится лишь в начальной фазе сложного периода, вызванного экономическим спадом и инфляционными процессами. Ожидается дальнейшая ротация игроков рынка, так как многие проекты столкнутся с финансовыми трудностями и будут вынуждены закрыться.