Новый год без интернета: депутаты допускают отключение мобильных сетей в целях безопасности

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил, что мобильный интернет может быть временно отключён в регионы, включая период новогодней ночи, исходя из соображений безопасности. Такое решение возможно, если поступят сигналы о потенциальной угрозе атак дронов, направленных на российские города, передаёт ТАСС.

Свинцов уточнил, что такое решение принимается исключительно органами региональной власти совместно с Министерством обороны. Решение о временном ограничении доступа к мобильному интернету обосновано необходимостью защитить население от потенциальных рисков и гарантировать спокойное празднование Нового года.

Кроме того, депутат обратил внимание на позитивные моменты временного отключения интернета: граждане смогут отвлечься от постоянного просмотра онлайн-контента и насладиться живым общением с близкими людьми.

Однако замглавы профильного комитета подчеркнул, что подобное решение носит исключительный характер и применяется только в случаях серьёзной угрозы национальной безопасности.


