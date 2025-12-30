Новости

Банк России намерен сделать паузы в процессе понижения ключевой ставки

Регулятор предупреждает, что снижение ключевой процентной ставки может потребовать временных остановок. Для успешного удерживания инфляции на запланированном уровне необходим длительный период строгой денежно-кредитной политики, говорится в опубликованном на официальном сайте Банка России обзоре по обсуждению ключевой ставки.

29 декабря 2025
Участники совещания указали, что основным препятствием к дальнейшему снижению ставки являются повышенные инфляционные риски, доминирующие на прогнозируемый период.  Однако, сохраняя высокую ключевую ставку до весны следующего года, регулятор рискует излишне затормозить экономику и вызвать значительное снижение инфляции ниже целевой отметки, отмечается в отчете.

При этом цикличность экономического роста должна быть минимизирована для стабильного контроля уровня цен, утверждают авторы документа.

Напомни, 19 декабря Банк России принял решение снизить ключевую ставку на полпроцента — до 16% годовых. Согласно обновленному среднесрочному плану Центробанка, в ближайшие годы ставка постепенно стабилизируется на уровне 13-15% в 2026-м и 7,5-8% в последующие два года.

Эксперты Freedom Finance Global считают, что ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году может быть снижена 6 раз и опуститься к концу декабря 2026 года до 11-12% годовых.


