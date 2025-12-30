Владимир Путин подписал указ о проведении первого круглогодичного военного призыва в 2026 году

Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении в 2026 году первого призыва на военную службу по новому принципу – в круглогодичном режиме. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, устанавливает общий план призыва в количестве 261 тысячи человек. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет в количестве 261 000 человек», – говорится в тексте указа.

Фактическая отправка призывников к месту службы, как и прежде, будет проводиться в два этапа: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря). В том же указе регламентируется увольнение в запас военнослужащих, срок службы которых истекает.

Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличен с 20 до 30 дней с момента ее размещения в соответствующем реестре. Изменения связаны с внесенными ранее поправками в законодательство о воинской обязанности.

Напомним, что теперь для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных повесток. Повестка в электронном виде считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг.