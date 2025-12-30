Трампа разозлила атака силами ВСУ резиденции Путина: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трампа разозлила атака резиденции Путина с помощью дронов ВСУ, президент России пересмотрит позицию по Украине после атаки, подписан указ о круглогодичном военном призыве в 2026 году, а в Иркутске Новый год на общественных территориях отпразднуют без алкоголя. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Реакция Трампа

Украина совершила попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА: все дроны были уничтожены силами ПВО. Атака разозлила президента США Дональда Трампа. «Я узнал об этом от президента РФ Путина, и я очень разозлился из-за этого», – заявил Трамп.

Реакция Путина

Президент России Владимир Путин заявил лидеру США Дональду Трампу, что позиция РФ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена после попытки атаковать резиденцию. «Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», – прокомментировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Призыв на службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу в 2026 году. С 1 января 2026 года призыв на военную службу будет вестись целый год, а отправка призывников, как и ранее, – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября до 31 декабря. Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличили с 20 до 30 дней с момента ее размещения в соответствующем реестре. Всего собираются призвать 261 тысячу человек.

Новый год без алкоголя

В Иркутске в период новогодних праздников введут временный запрет на розничную продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них. Ограничение будет действовать в даты проведения праздничных событий в соответствии с утвержденным графиком. Всего в перечне 21 общественная территория, включая сквер имени Кирова, парк «Комсомольский» и другие площадки. Изменения не затронут кафе и рестораны.

День бесплатных автобусов

15 января исполнится 100 лет со дня основания МУП «Иркутскавтотранс». В честь юбилея в этот день проезд на муниципальных автобусах для всех иркутян будет бесплатным. Также к событию готовят к выпуску книгу и фильм, посвященные истории предприятия и людям, которые на протяжении разных лет вносили свой вклад в его развитие.