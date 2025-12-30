Министр Файзуллин призвал Минстрой подготовиться к повышению спроса на жильё

Ирек Файзуллин, возглавляющий Министерство строительства России, в интервью телеканалу «Россия 24» обозначил ожидания роста интереса россиян к приобретению жилых помещений в связи с тенденциями к снижению ключевой ставки Центральным банком, передаёт РБК.

Несмотря на зафиксированное в 2025 году уменьшение объемов продаж жилья, министр видит положительную перспективу благодаря действиям ЦБ. В частности, летом текущего года началось последовательное снижение базовой ставки, завершившееся отметкой в 16% годовых к декабрю. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что будущее движение денежной политики будет учитывать темпы снижения инфляции.

В министерстве рассчитывают, что снижение кредитной нагрузки приведет к активизации покупателей, ожидающих более привлекательных условий ипотеки.

Наряду с этим, правительство сохраняет высокий уровень ввода жилья: заместитель премьер-министра Марат Хуснуллин анонсировал строительство порядка 107 млн кв.м. в уходящем году и не менее 103 млн кв.м. в 2026 году. Итоговый результат зависит от динамики ключевых экономических показателей, включая величину ключевой ставки, объём выданных кредитов и реализацию строящихся проектов.