Новости

ГК ВостСибСтрой
Микрорайон «Юго-Западный» – новый стандарт доступного жилья
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
Все материалы сюжета

Строительная компания в Иркутской области задолжала 37 млн рублей по зарплатам

В Иркутской области выявили крупный долг по заработной плате перед вахтовиками. Деньги не платила одна из местных компаний.

По данным региональной прокуратуры, с сентября 2025 года в строительно-монтажной организации 179 работникам, работающим вахтовым методом, заработная плата выплачивалась не в полном объеме. В результате сформировалась задолженность в размере свыше 37 млн рублей.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации и возбудило дело об административном правонарушении по факту неполной выплаты денег людям, после чего долг был погашен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес