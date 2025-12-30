Строительная компания в Иркутской области задолжала 37 млн рублей по зарплатам

В Иркутской области выявили крупный долг по заработной плате перед вахтовиками. Деньги не платила одна из местных компаний.

По данным региональной прокуратуры, с сентября 2025 года в строительно-монтажной организации 179 работникам, работающим вахтовым методом, заработная плата выплачивалась не в полном объеме. В результате сформировалась задолженность в размере свыше 37 млн рублей.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации и возбудило дело об административном правонарушении по факту неполной выплаты денег людям, после чего долг был погашен.