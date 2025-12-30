Как работает «Азиатско-Тихоокеанский банк» в праздничные дни 2026 года

В праздничные дни «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) работает по следующему графику:

30 декабря 2025 года все офисы АТБ работают в обычном режиме.

с 31 декабря 2025 года по 08 января 2026 года – нерабочие праздничные дни.

09 и 10 января 2026 года – для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером отделения в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

11 января 2026 года – выходной день.

с 12 января 2026 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, переносится на 12 января 2026 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, переносится на 12 января 2026 года.

Для удобства банк предлагает воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внешние банковские переводы, проводимые в интернет-банке и мобильном приложении с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут отправлены 12 января 2026 года.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).