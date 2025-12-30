АТБ предлагает квалифицированным инвесторам новые возможности

Новости

Азиатско-Тихоокеанский банк информирует клиентов о расширении спектра инвестиционных решений. Теперь квалифицированные инвесторы могут получить доступ к расширенному набору финансовых инструментов и стратегий.

«Развитие продуктовой линейки для квалифицированных инвесторов — это логичный шаг в рамках нашей стратегии по созданию комплексной финансовой экосистемы для клиентов. Мы видим растущий запрос на специализированные решения и, предлагая доступ к услугам надёжного партнера, отвечаем на эту потребность», – директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

Доступ предоставляется через партнёрский сервис АТБ. С его помощью квалифицированные инвесторы могут более эффективно управлять своими активами и увеличивать потенциальную прибыль. Он также открывает двери к глобальному рынку ценных бумаг.

Квалифицированный инвестор — это лицо, соответствующее установленным законодательством требованиям, что позволяет ему работать с особыми категориями финансовых инструментов, недоступных для других участников рынка. К таким критериям, в частности, могут относиться:

  • Объём активов (денежные средства и финансовые инструменты) от 24 млн рублей.

  • Регулярные операции с финансовыми инструментами в сумме от 12 млн рублей в год в среднем, но не реже 10 раз в квартал и одного раза в месяц.

  • Наличие профильного образования (экономического, финансового) или профессиональных сертификатов.

  • Опыт работы в финансовых или инвестиционных организациях не менее двух лет.

Получить более подробную информацию об условиях сотрудничества и инвестиционных предложениях можно у своего персонального менеджера или на сайте банка.

