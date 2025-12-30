Азиатско-Тихоокеанский банк открыл первый офис нового формата в Томске

23 декабря состоялось официальное открытие первого офиса Азиатско-Тихоокеанского банка в Томске. Это событие знаменует выход АТБ на новый для себя рынок — Томскую область.

Отделение АТБ расположено по адресу: г. Томск, проспект Кирова, д. 26. Это офис нового формата, оснащённый по последнему слову техники. Здесь установлена система управления электронной очередью и бесконтактные банкоматы, которые позволяют клиентам самостоятельно выполнять практически любой комплекс операций. В начале июля аналогичное отделение нового формата открылось в Москве.

«Открытие отделения в Томске — это важный шаг в развитии региональной сети АТБ. Томская область с её мощным научно-образовательным и промышленным потенциалом является перспективным и динамично развивающимся регионом. Мы видим значительный спрос на качественные банковские услуги и намерены активно развивать здесь как розничное, так и корпоративное направление», — рассказал региональный директор АТБ в Томске Владимир Манухин.

Концепция офиса предполагает комфортное и быстрое обслуживание посетителей. Пространство организовано с учётом повышенных требований к приватности и удобству. Отделение предлагает полный спектр финансовых продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов, включая выделенную зону для VIP-обслуживания и круглосуточную зону с банкоматами.

«Мы стремились создать для томичей не просто место для банковских операций, а комфортное и технологичное пространство, где каждый клиент чувствует заботу и внимание. Отойдя от традиционных открытых стоек в пользу более камерной и располагающей атмосферы, постарались сделать взаимодействие с банком максимально удобным и персонализированным», — отметил Владимир Манухин.

Режим работы офиса АТБ в Томске: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Воскресенье — выходной день. Зона банкоматов – круглосуточно, без выходных.

Узнать подробную информацию об услугах и отделениях АТБ можно на официальном сайте банка или по бесплатному номеру телефона: 8-800-775-80-80.