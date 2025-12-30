Братский Народный Банк опубликовал график работы в новогодние праздники

Братский Народный Банк сообщаем о графике расчётно-кассового обслуживания в период с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года:

Все подразделения Банка 30 декабря 2025 года будут работать в режиме рабочего дня

Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43 будет осуществлять обслуживание физических лиц:

5 января 2026 года с 10-00 до 18-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением расчетных

10 января 2026 года с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением расчетных

В прочих подразделениях Банка в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года расчётно-кассовое обслуживание клиентов осуществляться не будет.

12 января 2026 года обслуживание будет осуществляться в обычном режиме.