Инго Банк внедрил новый стандарт для поискового ИИ

Инго Банк внедрил систему поискового ИИ на базе больших языковых моделей (LLM). Теперь популярные нейронные сети могут использовать данные с сайта ingobank.ru в своих языковых моделях и обновлять их в случае изменений.

Для этого банк запустил универсальную «карту сайта» для языковых моделей (структурированный файл llms.txt), которая помогает отправлять данные в поисковые системы Яндекс и Гугл и передавать для нейронных сетей. Благодаря этому контент сайта Инго Банка виден нейросетям и цитируется напрямую в ответах ChatGPT, Gemini и «Поиска с Алисой». Пользователи, обратившиеся с запросами, могут перейти на источник информации.

Внедрение нового стандарта даст возможность клиентам получать быстрые и персонализированные данные, а также повысит качество внутренней аналитической работы банка.


Сибирское Информационное Агентство
