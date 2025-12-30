Новости

ГК ВостСибСтрой
Микрорайон «Юго-Западный» – новый стандарт доступного жилья
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
Все материалы сюжета

Цифра банк сообщил график обработки конверсионных операций в новогодние праздники

Цифра банк сообщил о режиме обработки конверсионных операций и внешних платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в период с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (включительно).

30 декабря 2025 года:

  • Внешние платежи в российских рублях принимаются до 17:00 по московскому времени.
  • Обработка внешних платежей в иностранной валюте приостановлена до 12.01.2026
  • Конвертация валюты не осуществляется.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (включительно) — выходные дни. В этот период:

  • Внешние платежи (в рублях и валюте) не обрабатываются.
  • Конвертация валюты не осуществляется.

С 12 января 2026 года «Цифра банк» возобновляет проведение всех операций в стандартном режиме.

Банк просит учитывать данный график при планировании ваших платежей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес