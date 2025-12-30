Цифра банк сообщил график обработки конверсионных операций в новогодние праздники

Цифра банк сообщил о режиме обработки конверсионных операций и внешних платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в период с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (включительно).
30 декабря 2025 года:
- Внешние платежи в российских рублях принимаются до 17:00 по московскому времени.
- Обработка внешних платежей в иностранной валюте приостановлена до 12.01.2026
- Конвертация валюты не осуществляется.
С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (включительно) — выходные дни. В этот период:
- Внешние платежи (в рублях и валюте) не обрабатываются.
- Конвертация валюты не осуществляется.
С 12 января 2026 года «Цифра банк» возобновляет проведение всех операций в стандартном режиме.
Банк просит учитывать данный график при планировании ваших платежей.