«Цифра банк» обновил ставки по депозитам для юридических лиц и ИП

С 26 декабря «Цифра банк» меняет ставки по депозитам для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь максимальная ставка по депозитам для бизнеса составляет 12,50% годовых в рублях. Депозит можно разместить на срок от 1 дня до года. Выплата процентов производится в конце срока депозита. Процентная ставка зависит от срока и суммы размещения.
Ставки по депозитам в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Цифра банк» с 26 декабря:
|
Сумма / дни
|
от 1 до 3 дней
|
от 4 до 7 дней
|
от 8 до 14 дней
|
от 15 до 30 дней
|
от 31 до 90 дней
|
от 91 до 180 дней
|
от 181 до 365/366 дней
|
До 1 000 000 рублей
|
5,00%
|
10,25%
|
11,50%
|
11,25%
|
11,00%
|
10,00%
|
9,00%
|
От 1 000 000,01
до 10 000 000 рублей
|
6,00%
|
10,50%
|
11,75%
|
11,50%
|
11,25%
|
10,25%
|
9,00%
|
От 10 000 000,01
до 50 000 000 рублей
|
7,00%
|
10,75%
|
12,00%
|
11,75%
|
11,50%
|
10,50%
|
9,25%
|
От 50 000 000,01
до 100 000 000 рублей
|
8,00%
|
11,00%
|
12,25%
|
12,00%
|
11,75%
|
10,50%
|
10,25%
|
От 100 000 000,01 рублей
|
9,00%
|
11,25%
|
12,50%
|
12,25%
|
12,00%
|
10,75%
|
10,50%
Пополнение и снятие средств не предусмотрено. В случае досрочного расторжения договора, ставка составит 0,01% годовых в рублях.
Выплата процентов для нерезидентов происходит за вычетом налога на прибыль полученных с доходов от источников в РФ. Возможно установление индивидуальных условий по депозиту при согласовании с банком.
С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.