Новости

ГК ВостСибСтрой
Микрорайон «Юго-Западный» – новый стандарт доступного жилья
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
Все материалы сюжета

«Цифра банк» обновил ставки по депозитам для юридических лиц и ИП

С 26 декабря «Цифра банк» меняет ставки по депозитам для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь максимальная ставка по депозитам для бизнеса составляет 12,50% годовых в рублях. Депозит можно разместить на срок от 1 дня до года. Выплата процентов производится в конце срока депозита. Процентная ставка зависит от срока и суммы размещения. 

Ставки по депозитам в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Цифра банк» с 26 декабря:

Сумма / дни

от 1 до 3 дней

от 4 до 7 дней

от 8 до 14 дней

от 15 до 30 дней

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 до 365/366 дней

До 1 000 000 рублей

5,00%

10,25%

11,50%

11,25%

11,00%

10,00%

9,00%

От 1 000 000,01 

до 10 000 000 рублей

6,00%

10,50%

11,75%

11,50%

11,25%

10,25%

9,00%

От 10 000 000,01 

до 50 000 000 рублей

7,00%

10,75%

12,00%

11,75%

11,50%

10,50%

9,25%

От 50 000 000,01 

до 100 000 000 рублей

8,00%

11,00%

12,25%

12,00%

11,75%

10,50%

10,25%

От 100 000 000,01 рублей

9,00%

11,25%

12,50%

12,25%

12,00%

10,75%

10,50%
 

Пополнение и снятие средств не предусмотрено. В случае досрочного расторжения договора, ставка составит 0,01% годовых в рублях. 

Выплата процентов для нерезидентов происходит за вычетом налога на прибыль полученных с доходов от источников в РФ. Возможно установление индивидуальных условий по депозиту при согласовании с банком.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxxYBnjB

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес