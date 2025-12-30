«Цифра банк» обновил ставки по депозитам для юридических лиц и ИП

С 26 декабря «Цифра банк» меняет ставки по депозитам для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь максимальная ставка по депозитам для бизнеса составляет 12,50% годовых в рублях. Депозит можно разместить на срок от 1 дня до года. Выплата процентов производится в конце срока депозита. Процентная ставка зависит от срока и суммы размещения.

Ставки по депозитам в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Цифра банк» с 26 декабря:

Сумма / дни от 1 до 3 дней от 4 до 7 дней от 8 до 14 дней от 15 до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365/366 дней До 1 000 000 рублей 5,00% 10,25% 11,50% 11,25% 11,00% 10,00% 9,00% От 1 000 000,01 до 10 000 000 рублей 6,00% 10,50% 11,75% 11,50% 11,25% 10,25% 9,00% От 10 000 000,01 до 50 000 000 рублей 7,00% 10,75% 12,00% 11,75% 11,50% 10,50% 9,25% От 50 000 000,01 до 100 000 000 рублей 8,00% 11,00% 12,25% 12,00% 11,75% 10,50% 10,25% От 100 000 000,01 рублей 9,00% 11,25% 12,50% 12,25% 12,00% 10,75% 10,50%

Пополнение и снятие средств не предусмотрено. В случае досрочного расторжения договора, ставка составит 0,01% годовых в рублях.

Выплата процентов для нерезидентов происходит за вычетом налога на прибыль полученных с доходов от источников в РФ. Возможно установление индивидуальных условий по депозиту при согласовании с банком.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.