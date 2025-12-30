«Бизнес по-приморски»: интервью с экспертом Примсоцбанка

Как развивать бизнес в отдалённом приморском районе? Какие отрасли здесь наиболее перспективны и как ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» помогает предпринимателям расти? Об этом в рамках проекта «Кредитование малого и среднего бизнеса: города в лицах» рассказала Черенцова Александра Павловна, заместитель начальника Отдела по обслуживанию и кредитованию юридических лиц дополнительного офиса Примсоцбанка в Кавалерово.

Расскажите немного о себе: ваша роль в банке, сколько лет работаете, что вас привлекло?

— Я занимаюсь обслуживанием и кредитованием юридических лиц. Работаю в Примсоцбанке с 25 сентября 2023 года. До этого трудилась в другом банке, но когда мне предложили новую должность, решила сменить место — позиция показалась интереснее.

Живу и работаю в Кавалеровском муниципальном районе. Меня восхищают его природные красоты: горные массивы и живописные берега Японского моря. Это место, где природа и бизнес могут дополнять друг друга.

Что делает ваш регион особенным с точки зрения развития бизнеса?

— Кавалеровский район обладает уникальным потенциалом для развития сразу в четырёх направлениях. У нас есть оловорудные и оловополиметаллические месторождения. Это открывает возможности для создания горно-металлургического комплекса, переработки отходов горнорудных предприятий и освоения сложного сырья.

Район также богат хвойно-широколиственными и горными темнохвойными лесами. Можно заготавливать древесину, создавать лесопильные предприятия и перерабатывать отходы.

Есть потенциал для выращивания сельхозкультур, развития животноводства (молочного и мясного), овощеводства и производства экологически чистой продукции. Особенно перспективно использование земель в долине реки Зеркальная.

Еще район располагает памятниками природы, живописными ландшафтами и историческими местами. Мы можем развивать оздоровительный, экологический и охотничье‑рыболовный туризм, организовывать экскурсии к бухте Дубовая и другим достопримечательностям. Кроме того, район — «ворота» для туристов, направляющихся в соседние Ольгинский, Дальнегорский и Тернейский районы.

С предпринимателями каких отраслей вы чаще всего работаете?

— Основные направления — лесозаготовки, грузоперевозки и розничная торговля. Эти отрасли наиболее активны в нашем районе и показывают устойчивый рост.

Почему, на ваш взгляд, компании выбирают Примсоцбанк для сотрудничества? В чём заключается ваша уникальность для бизнеса?

— Наша главная особенность — готовность находить решение для любой проблемы клиента. Мы не ограничиваемся стандартными схемами, а ищем индивидуальный подход.

Кроме того, предлагаем уникальные продукты, например, ипотечное кредитование для бизнеса — помощь в приобретении жилых и нежилых помещений. Это расширяет возможности предпринимателей и позволяет им масштабировать деятельность.

Поделитесь историей успешного сотрудничества с клиентом. Как преобразился его бизнес?

— Один из наших ключевых клиентов — компания, основной вид деятельности которой — лесозаготовки, но предприятие постоянно развивается и осваивает новые направления. Они активно пользуется нашими продуктами: имеют срочные кредиты, ВКЛ и зарплатные проекты. При этом компания не только растёт как бизнес, но и вносит вклад в развитие района — оказывает благотворительную помощь школам и детским садам, а также выступает спонсором строительства экзотического Японского парка в пгт Кавалерово.

Какой совет вы бы дали потенциальным клиентам Примсоцбанка?

— Важно тщательно изучать условия кредитования, обращать внимание на репутацию Банка, его надёжность и качество обслуживания. Не стесняйтесь задавать вопросы и уточнять детали перед принятием решения.

Примсоцбанк готов стать вашим надёжным партнёром — мы ценим доверие клиентов и делаем всё, чтобы оправдать его.

Ознакомиться с кредитными продуктами для малого и среднего бизнеса вы можете на официальном сайте ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» или по телефону Единой справочной службы: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.