Солид Банк сообщил о режиме работы в предпраздничные и праздничные дни

АО "Солид Банк" сообщает об изменении графика проведения операций в предпраздничные и праздничные дни.

Режим работы, порядок проведения и обработки платежей:

30.12.2025 г. (вторник) - обслуживание клиентов физических и юридических лиц в стандартном режиме по графику вторника;

«iBank» (ДБО) для юридических лиц работает в режиме приема документов 30.12.2025 г. до 19:00 (по местному времени). Документы, отправленные после 19:00ч. 30.12.2025г. подлежат возврату клиентам;

сервис Интернет – Банка «SolidPAY» работает в режиме приема документов с 30.12.2025г. по 11.01.2026г. включительно. Документы подлежат отражению в балансе за 12.01.2026г.;

29.12.2025 - последний день приема: переводов без открытия банковского счета в рублях; переводов на основании распоряжения на общую сумму с реестром в соответствии с договором с получателем средств.

26.12.2025 - последний день приема переводов в инвалюте.

Банк просит учитывать информацию при планировании осуществления операций в указанные дни.