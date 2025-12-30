ИНК продолжает прием заявок на ежегодный грантовый конкурс «Энергия родной земли»

Прием заявок продлится до 15 января 2026 г. Участвовать могут некоммерческие и бюджетные организации Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катангского районов Иркутской области, а также Мирнинского и Ленского районов Республики Саха (Якутия). Заявки принимаются на сайте inkgrant.ru. Победителей определят в феврале 2026 г. Вместе с финансированием авторы проектов получат методическую и экспертную поддержку.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Средства гранта могут быть направлены на реализацию проектов в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, экологии, сохранения традиций, развития волонтерства, поддержки коренных жителей. С 2023 года в рамках конкурса действует новое направление, предусмотренное Национальным инклюзивным договором и посвященное созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

В этом году победители конкурса реализуют ряд значимых социальных инициатив. Два проекта посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включают патриотические мероприятия для детей и молодежи, поддержку ветеранов и тружеников тыла, тематические флешмобы и создание мемориальных проектов. Другие инициативы направлены на психолого-логопедическую помощь детям с нарушениями речи, развитие экологического просвещения, создание экопространств, проведение турниров по национальным видам спорта, обустройство комнат психологической разгрузки и занятия по робототехнике и программированию для дошкольников.

ИНК активно поддерживает местные инициативы и проекты некоммерческих организаций в регионах своего присутствия. С 2019 года компания ежегодно проводит два грантовых конкурса — «Энергия родной земли» и «Район моей мечты». За это время было подано 362 заявки и реализовано более 110 социальных инициатив.