Новости

ГК ВостСибСтрой
Микрорайон «Юго-Западный» – новый стандарт доступного жилья
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
Все материалы сюжета

Как работает Альфа-Банк в новогодние праздники 2026 года

В новогодние праздники Альфа-Банк продолжит обслуживать клиентов. Большинство операций также остаются доступны онлайн — в мобильном приложении и интернет-банке, без визита в офис.

Как будут работать офисы

  • 30 декабря офисы работают в стандартном режиме.
  • С 31 декабря по 9 января в большинстве городов с 10:00 до 18:00 будут открыты дежурные офисы — они помогут решить основные вопросы в праздничные дни.
  • 1–2 января, 4 января, 7–8 января — нерабочие праздничные дни.
  • 10–11 января часть дежурных офисов будет работать по сокращённому графику выходного дня. Точное расписание конкретного отделения можно посмотреть в мобильном приложении и на сайте.

Для бизнеса

Подразделения, обслуживающие юридических лиц и работающие по пятидневной рабочей неделе, в праздничный период работают по отдельному режиму. Актуальную информацию о работе офисов и проведении операций для компаний можно уточнить на сайте банка.

Режим работы конкретного отделения можно проверить в мобильном приложении или на сайте. Подробности — на странице: https://alfabank.ru/sme/schedule/


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес