Как работает Альфа-Банк в новогодние праздники 2026 года

В новогодние праздники Альфа-Банк продолжит обслуживать клиентов. Большинство операций также остаются доступны онлайн — в мобильном приложении и интернет-банке, без визита в офис.

Как будут работать офисы

30 декабря офисы работают в стандартном режиме.

офисы работают в стандартном режиме. С 31 декабря по 9 января в большинстве городов с 10:00 до 18:00 будут открыты дежурные офисы — они помогут решить основные вопросы в праздничные дни.

в большинстве городов с 10:00 до 18:00 будут открыты дежурные офисы — они помогут решить основные вопросы в праздничные дни. 1–2 января, 4 января, 7–8 января — нерабочие праздничные дни.

— нерабочие праздничные дни. 10–11 января часть дежурных офисов будет работать по сокращённому графику выходного дня. Точное расписание конкретного отделения можно посмотреть в мобильном приложении и на сайте.

Для бизнеса

Подразделения, обслуживающие юридических лиц и работающие по пятидневной рабочей неделе, в праздничный период работают по отдельному режиму. Актуальную информацию о работе офисов и проведении операций для компаний можно уточнить на сайте банка.

Режим работы конкретного отделения можно проверить в мобильном приложении или на сайте. Подробности — на странице: https://alfabank.ru/sme/schedule/