Цифровой онбординг для предпринимателей от Альфа-Банка получил признание профессионального сообщества

Проект «Цифровой онбординг» — персонализированная система адаптации для предпринимателей — получил высокую оценку профессионального сообщества и был отмечен сразу несколькими престижными отраслевыми премиями в области цифровых финансовых сервисов.

5 декабря в рамках премии «Comnews Award. Лучшие решения для цифровой экономики» цифровой онбординг победил в номинации «Лучшая цифровая платформа для адаптации и удержания клиентов в финансовом секторе». 11 декабря на премии FINANCE INNOVATION AWARDS цифровой онбординг победил в номинации «Инновация в области РКО — Инновация в области онлайн-банкинга». 16 декабря цифровой онбординг также получил высшую награду в номинации «Лучший цифровой онбординг для предпринимателя» в рамках Национальной банковской премии.

Цифровой онбординг представляет собой технологическое решение для предпринимателей, которые впервые начинают работать с банковскими продуктами для бизнеса и испытывают сложности на этапе запуска. Проект помогает быстрее освоиться в цифровой экосистеме банка, разобраться в ключевых возможностях сервисов и начать эффективно использовать продукты для ведения бизнеса.

В основе решения — интеграция машинного обучения, бэкенд-инфраструктуры, фронтенда и системы трекинга целевых действий в реальном времени. Пользовательский сценарий выстроен как последовательный путь с элементами персонализации и геймификации, которые помогают ориентироваться в сервисах банка и выполнять необходимые действия. Обучающие материалы и практические шаги объединены в единый процесс: пользователь получает задания, выполняет их в интерфейсе и видит результат сразу. По мере прохождения заданий формируется прогресс и уровни, это увеличивает вовлеченность и упрощает адаптацию к цифровым сервисам банка.